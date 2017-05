Koalition: Häupl sieht gezielte Provokation

Häupl sieht die ÖVP in der Pflicht, Sobotka zur Ordnung zu rufen - © APA

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) sieht in den Aussagen von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine gezielte Provokation durch den Koalitionspartner. Man wolle die SPÖ dazu bringen zu sagen, “es reicht”. “Ich kann nur ersuchen, dass man den Herrn Sobotka in der ÖVP zur Ordnung ruft”, meinte Häupl am Mittwoch im Ö1-“Morgenjournal” – sollte man auch noch im Jahr 2018 regieren wollen.