Knusper, Knusper Knäuschen,

Unter diesem tollem Motto wurde am 16. Februar im Sozialzentrum Hörbranz ausgiebig Fasching gefeiert. Zauberer, Hexen, Polizisten und viele weitere junge und junggebliebene Mäschgerle verbrachten einen lustigen Nachmittag miteinander. Bei leckerem Kuchen und Kaffee wurde zusammen getanzt und gelacht. Natürlich stattete auch das amtierende Leibachtaler Prinzenpaar Prinz Thomas und Prinzessin Katja samt ihrem aufregenden Gefolge der Faschingsveranstaltung einen Besuch ab und verliehen den Organisatoren die begehrten Prinzenorden. Die Hörbranzer Kindergarde unter der Leitung von Denise Hitzhaus und Sarah Hehle führte ihren Gardetanz vor und wurde dafür mit Applaus und süßen Krapfen belohnt. Altprinz Norbert Troy stimmte das Raubritterlied an, alle sangen und schunkelten mit. Anschließend tanzten bei Livemusik Bewohner, Angestellte, Verwandte und Gäste Polonäse durch den ganzen Aufenthaltsbereich. Neben dem ganzen Faschingsrummel blieb aber auch Zeit für interessante Gespräche zwischen Alt und Jung und die Zeit verging wie im Flug. Ein abwechslungsreicher und kurzweiliger Nachmittag der sicher allen Beteiligten in bester Erinnerung bleibt und eine wichtige Veranstaltung der die Bindung zwischen unseren älteren Dorfbewohnern und den jungen Gemeindemitgliedern stärkt.