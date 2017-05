Knobelkönige der MS Götzis ausgezeichnet

Götzis. (mima) Schon zum fünfzehnten Mal fand an der Mittelschule Götzis der Känguru-Mathematik-Wettbewerb – heuer mit 327 Mädchen und Knaben – statt. Schüler aller vier Schulstufen waren dabei vertreten und versuchten die Aufgaben zu lösen.

Über vier Millionen Teilnehmer

Fachlehrer Günter Maurer hatte wie schon in den letzten Jahren die Veranstaltung im Vorfeld perfekt organisiert und die Schüler freuten sich auf den Wettbewerb, welcher europaweit über vier Millionen Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren ohne Prüfungsdruck mit mathematischen Denkaufgaben konfrontiert. Neben Rechenfertigkeit, Geschwindigkeit und logischer Begabung zählen Textverständnis, Interpretation und auch Improvisationstalent zu den geforderten Fähigkeiten. Mit geschickt gestellten Aufgaben wird dazu auch das logische Denken der Schüler geweckt und als Anreiz stehen zudem fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

Siegerehrung an der MS Götzis

Vor kurzem gab es dazu in der MS Götzis eine schulinterne Siegerehrung bei welcher die zehn punktebesten Schüler jeder Schulstufe mit einer Urkunde und dem schon legendären, essbaren Känguru ausgezeichnet wurden. Florian Rauber in der ersten Schulstufe und Chiara Ellensohn in der zweiten Klasse konnten die Auszeichnungen entgegen nehmen. Die Knobelkönigin der dritten Klassen heißt Nina Holler und durfte stolz da so begehrte Zopfkänguru in Empfang nehmen. Bei den Viertklässlern konnte sich mit 118,75 Punkten ganz klar Philipp Marte vor der letztjährigen Siegerin Anna Giesinger durchsetzen.