Knigge leicht gemacht: Gut gewappnet durch die Ballsaison in Vorarlberg

Teil 2: Die Ballsaison ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. 1000 Dinge sind dabei zu beachten. Doch keine Angst! Wir helfen Ihnen mit unserem Ball-Knigge 2018 durch die wohl eleganteste Zeit des Jahres.

Die ganze Woche steht im Zeichen der guten Etikette am Ballabend. Juanita Hieble-Tomio von der Knigge Akademie und der Tanzschule Hieble weiß, worauf es ankommt und gibt euch alles mit auf den Weg zum perfekten Ballabend. In unserem dritten Teil dreht sich alles um die richtige Begrüßung am Ballabend.