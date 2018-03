Kneissl in Serbien - Treffen mit Brnabic zu Kosovo und EU

Die jüngsten Spannungen zwischen Belgrad und Prishtina sind auch ein zentrales Gesprächsthema zwischen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und der serbischen Regierungschefin Ana Brnabic gewesen. Sie habe ihr die "serbische Sichtweise erläutert", sagte Kneissl nach dem Treffen am Mittwoch in Belgrad, und fügte hinzu: Es hätten alle ein Interesse daran, dass die Situation nicht weiter eskaliere.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic musste wegen des Vorfalls im Kosovo ein Gespräch mit Kneissl am Mittwoch absagen. Ein geplantes Treffen mit Außenminister Ivica Dacic fiel ebenfalls ins Wasser, weil dieser “kurzfristig nach Afrika beordert” worden sei, wie Kneissl der APA am Dienstagabend mitteilte. Unterdessen traf die Außenministerin mit österreichischen Wirtschaftsvertretern und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen.

Der Besuch in Serbien stellte die letzte Etappe der Balkanreise Kneissls dar. Nach dem Besuch in Prishtina am Montag hielt sie sich am Dienstag in Mazedonien auf.