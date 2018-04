Kneissl gratulierte Albanien und Mazedonien zu "guten Noten"

Die EU-Kommission hat am Dienstag die Aufnahme von konkreten EU-Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und Albanien empfohlen. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) beglückwünschte die beiden Länder und sprach in einer ersten Reaktion von einem "positiven Schwung für ganz Südosteuropa". Eine glaubwürdige Beitrittsperspektive sei eine Motivation zur Umsetzung "wichtiger und auch mühevoller Reformen".

“Mazedonien hat in den letzten Monaten Beeindruckendes geleistet und viele Initiativen zur Aussöhnung mit den Nachbarn gesetzt”, hieß es in einer Aussendung. “In Albanien wird gerade eine großangelegte Justizreform umgesetzt, um Albanien Europa-fit zu machen.” Für die Außenministerin zeigt das Erweiterungspaket samt Länderberichten somit deutlich, dass eine glaubwürdige EU-Beitrittsperspektive die Kraft besitze, Beitrittskandidaten zur Umsetzung wichtiger und auch mühevoller Reformen zu motivieren. “Die Reformfortschritte in den beiden Ländern werden positiven Schwung für ganz Südosteuropa liefern”, so Kneissl, die für die FPÖ in der schwarz-blauen Regierung sitzt.