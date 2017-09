Kneippfreunde auf Reisen

Mäder Frühmorgens ging es für die Kneippfreunde dabei schon los und mit dem Bus von Mäder über Rohrschach nach Schaffhausen. Bereits auf der Hinfahrt gab es eine Jause zur Stärkung und auch das Wetter wurde immer besser.

Rund um den Bodensee

Am Ziel angekommen ging es dann weiter zum Schlössli Wörth, wo bereits zwei Boote auf die Gäste aus dem Ländle warteten und diese dann zu einer sehenswerten Rundfahrt mitnahmen. Ein Teil der Gruppe ging auch mit dem Naturwunder Rheinfall auf Tuchfühlung und wurden mit Rheinwasser „getauft“. Der größte Wasserfall Europas hatte recht viel Wasser und war dadurch recht spektakulär. Nach den ersten Erlebnissen ging es aber auch schon weiter Richtung Gailingen nach Deutschland zum leckeren Mittagessen. Weiter ging es am Nachmittag über Konstanz und die Fähre nach Meersburg, wo die Ausflügler die schöne Altstadt besichtigten und den Tag genossen. Am frühen Abend rollte der Bus dann wieder im Ländle ein und der Ausflug des Kneippverein Mäder rund um den Bodensee wird für die Teilnehmer in schöner Erinnerung bleiben. MIMA