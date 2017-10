Kneipp Verein auf Wandertag

Mäder Ein Highlight im jährlichen Programm des Kneipp Verein Mäder ist der Herbstwandertag und so genossen auch in diesem Jahr wieder rund 20 Vereinsmitglieder diesen Tag mit einer Wanderung im Nenzinger Himmel.

Kontakt mit dem ersten Schnee

Bereits am frühen Vormittag ging es bei herrlichem Herbstwetter mit dem Bus Richtung Nenzinger Himmel. Unterwegs erhielten die Wanderfreunde bereits ausgiebige Informationen über Kultur, Land und Leute der Talschaft. Im Oberland angekommen machten sich die Mitglieder des Kneipp Vereins in einer gemütlichen Wanderung auf den Weg zur Panülhütte, wo bereits auch schon der erste Schnee zu sehen war. Nach dem Mittagessen im Alpengasthof Gamperdona genossen Alle noch die wärmenden Sonnenstrahlen, bevor es dann am späten Nachmittag wieer zurück nach Mäder ging. MIMA