Kneipp bewegt die Menschen

Nach der Lehre des berühmten Pfarrers (1821-1897) wird in Dornbirn seit 120 Jahren geturnt und mehr.

Dornbirn. In der Vereinschronik steht, dass am 18. April 1898, kurz nach der Gründung des Dornbirner Kneipp-Vereines, eine Versammlung im Löwensaal/Hatlerdorf stattfand. Beim Vortrag des Obmanns Johann Georg Winsauer waren 100 Personen anwesend, das Thema lautete: „Abhärtung im Sinne Kneipps, die Bedeutung der Abhärtung auf allen Altersstufen“. Johannes Thurnher, Kassier, erzählte bei diesem Anlass von seiner Kur in Wörishofen und der Obmann Stellvertreter Gustav Rhomberg und Elisabeth Mayer führten einige Heilkräuter vor, geht aus dem Bericht hervor. „Rhomberg spricht über Sammeln, Trocknen, Aufbewahren und Verwendung der Heilpflanzen“, heißt es weiter. Das war der Anfang des Kneipp-Vereins in Dornbirn. Heilkräuter waren also damals schon wichtig und natürlich die Wasseranwendungen im Sinne des Pfarrers Kneipp, der sie erfunden und zunächst an sich selbst erfolgreich erprobt hat. Turnen für Männer gab es beim Kneipp-Verein Dornbirn erstmals im Jahr 1935. Unter der Führung von Rudolf Kreil wurden in den Sommermonaten um 6 Uhr früh wöchentliche Turnstunden auf der Birkenwiese abgehalten. Jene speziell für Frauen mussten entfallen, weil keine Vorturnerin gefunden wurde. Den Frauen wurde daher empfohlen, sich den Männern anzuschließen.