Knappe Niederlage in Wales: Österreichs WM-Traum wohl endgültig geplatzt

Für das Österreichische Nationalteam ging es in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland heute mit dem Auswärtsspiel in Wales weiter. Dabei war schon vor Spielbeginn klar, dass beide Mannschaften nur mit einem vollen Erfolg noch im Rennen um die Top 2 der Gruppe D bleiben würden.

Von Beginn weg viel Tempo

In der Anfangsphase waren die Hausherren aus Wales dann etwas wacher und machten gleich viel Druck. Nach etwa zehn Minuten kamen die Österreicher aber besser ins Spiel und bekamen die Partie immer besser in den Griff. Angeführt vom wieder sehr starken Arnautovic kamen die Gäste auch zu mehreren Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Arnautovic selbst nach gut einer halben Stunde. Bereits kurz zuvor musste Innenverteidiger Prödl verletzt vom Feld – für ihn kam der erst 18-jährige Kevin Danso. In der Offensive fehlte weiterhin die letzte Konsequenz vor dem Tor – so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Offener Schlagabtausch

Nach der Pause hatten die Österreicher viel Glück, als Hinteregger von Ramsey angeschossen wurde und so die Führung der Hausherren verhinderte. In weiterer Folge entwickelte sich eine Partie, in der beide Mannschaften auf Sieg spielten. In der 68. Minute klärte Bale in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Harnik. Insgesamt gelang offensiv aber deutlich weniger als in den ersten 45 Minuten.

In der 73. Minute gab es dann die kalte Dusche für die ÖFB-Elf. Nach einer zu kurzen Kopfball-Abwehr von Dragovic gelang dem erst 17-jährigen Woodburn mit einem schönen Schuss aus rund 18 Metern das 1:0. Der Angreifer des FC Liverpool wurde erst zwei Minuten zu vor eingewechselt.

In der restlichen Spielzeit brachten die Hausherren diese Führung souverän nach Hause – die Österreicher scheiterten heute vor allem an der schwachen Chancenverwertung in der ersten Halbzeit und müssen die WM-Träume nun wohl endgültig begraben. Am Dienstag folgt das Heimspiel gegen Georgien.