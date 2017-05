Knappe Niederlage für die AKA U15

Bregenz/Dornbirn. Es soll einfach nicht sein. Nach einer tollen Leistung gegen die Favoriten aus Rapid, kassierte die AKA U15 Truppe vom Trainerduo Klaus Nussbaumer und Helmut Hafner, noch in der 78. Minute das 2:3 durch einen Heber von der Mittellinie. Vorangegangen war eine sehr spannende Partie, bei der auch der Dornbirner U15-Spieler Marcel Krnic ein Tor erzielen konnte. Zuvor hatte bereits Leo Metzler für das Führungstor der Vorarlberger gesorgt. Am Ende mussten sich die enttäuschten Spieler trotz hervorragender spielerischer und kämpferischer Leistung mit einer Niederlage abfinden. Am kommenden Wochenende geht es für die Vorarlberger wieder nach Wien. Die Partie gegen die Austria steht an.