Knappe Niederlage

Dornbirn/Schlins. Kommenden Samstag startet für die VFV-Auswahl die erste Runde der ÖFB-Jugendliga. Für die AKA U16 geht es am Wochenende gleich nach Salzburg. Mit der Red Bull Akademie U16 wartet zum Auftakt ein schwieriger Gegner auf die Ländle-Elf von Trainer Roman Ellensohn.

Das vergangene Wochenende nutzte das Team daher noch für ein Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl aus Tirol. Beim „Meisterschafts-Warm-Up“ zeigte das Ellensohn-Team vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gegen die Gäste aus Tirol. Am Ende mussten sich die Vorarlberger aber mit einem knappen 1:2 geschlagen geben.

Nach dem Auswärtsspiel am 26. August in Salzburg, finden die ersten Heimspiele der AKA-Mannschaften (U15, U16, U18) am 2. September 2017 im Stadion Birkenwiese in Dornbirn statt. Anpfiff (U15, U16) ist um 14.00 Uhr. Das U18-Spiel beginnt um 16.00 Uhr.