Knappe Bulldogs-Niederlage in Salzburg

Im letzten Spiel des Grunddurchganges der EBEL gastierten die Bulldogs aus Dornbirn beim Meister Red Bull Salzburg. Dabei ging es darum, im letzten Moment noch Fehervar zu überholen, um sich eine bessere Ausgangslage für die Qualifikationsrunde zu verschaffen.

Das Spiel selbst begann durch das 1:0 durch Duncan jedoch nicht optimal. Die Gäste gaben sich jedoch nicht so schnell geschlagen und schlugen in der 14. Minute doppelt zurück. Cody und Dustin Sylvester drehten die Partie innerhalb weniger Sekunden. Nur eine Minute später sorgte D’Alvise sogar für das 1:3, was zugleich der Pausenstand war.

Partie bleibt spannend

Kurz nach dem Start in das Mitteldrittel schlug Salzburg durch Viveiros rasch zurück. Nun waren die Salzburger am Drücker, doch die Dornbirner hielten gut dagegen. In der 31. Minute nutzten die Gäste durch Grabher Meier eine Überzahl-Situation zum 2:4. In der restlichen Spielzeit des zweiten Abschnittes waren es weiterhin die Hausherren, die deutlich mehr vom Spiel hatten – kurz vor der Pause gelang dann durch Weiser das 3:4. Dieser Treffer war besonders bitter für Dornbirn, da das Team zu diesem Zeitpunkt mit einem Spieler mehr am Eis war.

Im letzten Abschnitt spielte hauptsächlich Salzburg. Doch die Dornbirner hielten stark dagegen, jedoch nur bis kurz vor Spielende. Dann sorgte Hughes mit einem Treffer, der erst nach dem Videobeweis gegeben wurde, für den Ausgleich zum 4:4. In der Verlängerung hatte Salzburg das bessere Ende für sich. Durch die Niederlage von Fehervar gegen Graz und den einen Punkt, den sich Dornbirn heute erkämpfte, überholten die Bulldogs Fehervar und brachten sich so in eine bessere Ausgangslage für die nun anstehende Qualifikationsrunde.