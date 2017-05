Knapp 200 Schülerinnen in Indien wegen Gaslecks im Spital

Gas trat aus einem Container aus - © APA (AFP)

Wegen Gesundheitsbeschwerden infolge eines Gaslecks sind in Indiens Hauptstadt Neu Delhi knapp 200 Schülerinnen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mädchen hätten über Reizungen der Augen und des Halses geklagt, teilte die Polizei am Samstag mit. Keines der Kinder befand sich in Lebensgefahr, so die Behörde.