Knapp 20.000 neue Grippefälle in Wien

11.400 neue Influenzafälle in der Weihnachtswoche in Wien - © APA

Die aktuelle Grippewelle in Österreicher hat einen neuen Höhepunkt erreicht. In der vergangenen Woche sind in Wien 19.700 Erkrankungen hinzugekommen, geht aus Zahlen des Gesundheitsdienstes MA15 vom Dienstag hervor. Zuletzt waren in der Weihnachtswoche 11.400 neue Influenzafälle in Wien gemeldet worden, in der letzten Woche des Jahres 2016 wurden aufgrund der Urlaubszeit keine Daten erhoben.