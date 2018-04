Knallhart: Sophia Thomalla pfeift auf Coachella-Festival!

In einem Instagram-Posting verriet Sophia Thomalla nun was sie vom Coachella-Festival und Influencern hält: Nämlich nichts!

Alles was derzeit Rang und Namen hat oder sich selbst ‘Influencer’ nennt, tummelt sich auf dem berühmten Coachella-Festival in Indigo in Kalifornien. Um die Musik geht es den Besuchern dabei eher weniger. Viel wichtiger ist es, gesehen zu werden und sich in dem halbnackten Möchtegern-Hippie-Outfit vor dem Riesenrad in Szene zu setzen.