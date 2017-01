Knalleffekt! Austria Lustenau-Torjäger Dwamena wechselt zum FC Zürich

Spartak Moskau, Austria Wien und Young Boys Bern zeigten großes Interesse am Austria Lustenau Torjäger Raphael Dwamena. Allerdings macht nun ein anderer Paradeklub der Eidgenossen vermutlich das Rennen um den Goalgetter. Der 21-jährige aus Ghana schoss für die Austria im Herbst 18 Tore und sollte eigentlich die Lustenauer mit seinen Treffern im Frühjahr in die Bundesliga schießen. Doch jetzt kommt alles ganz anders: FC Zürich wird Raphael Dwamena mit sofortiger Wirkung aus dem laufenden Vertrag der Grün-Weißen erwerben. Das Stadion Letzigrund wird künftig „Rapha“ Heimstätte werden. Die Züricher liegen in der Schweizer Super League derzeit an der fünften Stelle und wollen sich natürlich ein Ticket für den Europapokal sichern. Die gute Nachricht: Austria Lustenau Langzeitpräsident Hubert Nagel verriet den „VN“, dass für Dwamena schon ein Nachfolger verpflichtet wurde und in den nächsten Tagen soll der neue Goalgetter nach Lustenau kommen. (tk)

Mehr zum Transfer von Raphael Dwamena in den Vorarlberger Nachrichten/Christian Adam