Knackig-bunte "Nacht in Venedig" in der Grazer Oper

Eine quietschbunte und rasante "Nacht in Venedig" hat es in der Grazer Oper am Samstag gegeben, wobei weder an herumfliegenden Spaghetti noch an hochfliegenden Röcken für die Damen gespart wurde. Herausgekommen ist eine quirlige Produktion, die großteils im 50er-Jahre-Stil gehalten ist und einen - zumindest für eine Operette - flotten Witz und die eine oder andere zündende Melodie aufweist.

Bei diesem in Graz schon Jahrzehnte nicht mehr gespielten Werk hat so manch einer Hand angelegt: Dass die Musik von Johann Strauß Sohn ist, ist klar. An der Einrichtung war aber auch Erich Wolfgang Korngold beteiligt, trotzdem sind manche Musiknummern eher matt, was aber die “Schlager” wieder wettmachen, und um die herum wurde dann die Handlung gebaut. Und gebaut haben Richard Genee, F. Zell, Ernst Marischka und offenbar auch Regisseur Peter Langdal, der die Koproduktion mit der Opera National de Lyon schon in Frankreich inszenierte.

Herausgekommen ist eine flotte Komödie, in der es keiner mit der Treue so genau nimmt und zum Gaudium der Zuschauer ein Herzog und der eine oder andere Ehemann die Düpierten sind. Die Damen wirken bodenständig und holen sich ihr Vergnügen, verlieren dabei aber nie ihren Charme. Der Rest ist Schunkeln in Masken zu “Alles maskiert” oder “Komm in die Gondel, mein Liebchen” und neckisches Liebesgezänk einzelner Paare. Das alles spielt in den 50er-Jahren, was reichlich Platz für Petticoats und kecke Tupfenmuster bietet (Kostüme: Karin Betz).

Langdal nimmt die Geschichte mit einem Augenzwinkern und lässt immer wieder durchblicken, dass alles ein Spaß ist, wer Liebe oder Beziehungen zu ernst nimmt, ist selber schuld. Das Ambiente (Bühne: Ashley Martin-Davis) ist eher sparsam, sehr schöne Effekte werden mit Lichtstimmungen (Jesper Kongshaug), ein paar Zypressen, einer Brücke, schwebenden Gondelsilhouetten sowie einem riesigen Mond erzeugt.

Die Besetzung ist optisch und musikalisch erfreulich: Sieglinde Feldhofer ist eine reizende Ciboletta, die weiß, was sie will und ihren verliebten Koch Pappacoda (äußerst spielfreudig: Ivan Orescanin) schon jetzt beherrscht. Annina wird von Elena Puszta mit guter Stimme und leicht lasziver Erotik gegeben und Elisabeth Pratscher (Barbara Delaqua) spielt gekonnt die elegante Blondine mit gar nicht elegantem Techtelmechtel. Alexander Geller (Caramello), der im Vorjahr schon als Mister X in der “Zirkusprinzessin” überzeugte, erfreut auch diesmal wieder mit hellem, mühelosen Tenor und Bühnenpräsenz. Lothar Odinius (Herzog) stapft als alternder Widerling im Karl Lagerfeld-Outfit über die Bühne, was jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd ist – aber wenigstens bekommt er nach seiner unglücklichen Auftrittsszene überhaupt etwas zum Anziehen. Als gehörnter Ehemann sorgt Götz Zemann (Bartolomeo Delaqua) zusammen mit Dietmar Hierzberger und Richard Friedemann Jähnig verlässlich für Lacher. Das Grazer Philharmonische Orchester spielt unter der Leitung von Marius Burkert flott und zeigt die Lagunen-Herrlichkeit in ihrer ganzen Fülle.