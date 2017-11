Klum-Familytime: - Es weihnachtet schon

Die Weihnachtszeit nähert sich in raschen Schritten und sie hält auch schon bei Familie Klum Einzug. Das zeigte zuletzt Heidi auf Instagram, die die Klumsche Weihnachtsbäckerei präsentierte. Was sonst noch so bei ihr, ihren Kids und den Großeltern abgeht, das erfahrt ihr hier.

Family-Time bei der Familie Klum . Heidi Klum nimmt ihre Fans via Instagram zur ein wenig “Qualitytime” mit ihren Kindern und Eltern mit. Es wird weihnachtlich bei den Klums: Heidis Vater spielt mit ihrem Sohn Schach und ihre Mutter backt Weihnachtskekse.





My mom making cookies with Lou and Johan ….it's beginning to look a lot like Christmas