Kluft zwischen Arm und Reich in der Eurozone gewachsen

Die Schere zwischen Arm und Reich in der Euro-Zone ist einer EZB-Studie zufolge im Zuge der Schuldenkrise weiter auseinandergegangen. Die reichsten fünf Prozent der Privathaushalte im Währungsraum bauten von 2010 bis 2014 ihren Anteil am Nettovermögen von 37,2 auf 37,8 Prozent aus, während vor allem ärmere Familien Einbußen hinnehmen mussten, wie eine am Freitag veröffentlichte EZB-Umfrage ergab.