Klosterfest mit viel Musik und Tradition

Dornbirn. Am kommenden Freitag ist es wieder so weit. Die Franziskaner öffnen die Türen für das traditionelle Klosterfest. Im neuen Klosterhof mit dem errichteten Pavillon soll es wieder gemütlich werden. Wie gewohnt, wartet ein ansprechende Programm auf die Besucher. Um 11 Uhr ist Eröffnung. Dazu geben die 60er Musikanten den Ton an. Zur Geselligkeit an den Biertischen im Garten gibt es wieder allerlei Köstlichkeiten. Die Musikanten der Stadtmusik Dornbirn unterhalten nicht nur musikalisch, viele fleißige Helfer werden die Bewirtung übernehmen. Anschließend werden Jungmusiker der Dornbirner Blasmusikkapellen, bestens unterhalten. Zwischendurch werden Führungen durch das neu sanierte Kloster angeboten. Auch für Kinder gibt es wieder ein tolles Programm mit Ponyreiten und Kinderschminken. Am Abend wird das Fest im „Gwölb“ des Klosters mit Musik fortgesetzt. Die Patres und das Team des Freundeskreises freuen sich über zahlreichen Besuch und sind wieder für jede Spende dankbar, die zur weiteren Sanierung verwendet wird.