Klopp nach Liverpool-Gala abgeklärt: "Halbzeit, nicht mehr"

Liverpool ist auf bestem Weg ins Halbfinale der Fußball-Champions-League. Beim 3:0-Sieg am Mittwoch gegen Manchester City beeindruckte Trainer Jürgen Klopp vor allem die Leistung in den ersten 45 Minuten. "Das war, wie Fußball aussehen sollte", sagte der Deutsche. Entschieden sei das britische Gigantenduell aber noch nicht, warnte Klopp. "3:0 vorne, das ist gut. Aber es ist Halbzeit, nicht mehr."

Mit drei Toren führten die “Reds” vor vollbesetztem Haus an der Anfield Road schon in den ersten 31 Minuten eine Vorentscheidung herbei. Mohamed Salah (12.), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und der Ex-Salzburger Sadio Mane (31.) ebneten nicht nur den Weg zu einem weiteren Sieg gegen den überlegenen Premier-League-Tabellenführer, auch die Türe zum ersten Halbfinale seit 2008 ist weit offen.

Klopp lobte sein Team, das eine nahezu perfekte Vorstellung in der ersten Hälfte gezeigt habe. “Wir wussten von der Qualität von City, aber auch von unserer Qualität”, meinte der frühere Dortmund- und Mainz-Trainer. “Wir waren in allen Bereichen des Spiels sehr aktiv, haben die Räume perfekt besetzt, waren sehr lebendig beim Schließen von Lücken.”

Mit 31 Treffern ist Liverpool die Tormaschine der Champions League. Kein Team war in dieser Hinsicht erfolgreicher, auf Platz zwei liegt das bereits ausgeschiedene Paris Saint-Germain mit 27 Volltreffern. Diesmal stimmte bei den “Reds” aber auch die defensive Stabilität, was in dieser Saison gegen hochklassige Konkurrenten nicht häufig der Fall war.