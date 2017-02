Kloiber und ProSieben-Gruppe bestätigen ATV-Übernahme

Kartellbehörde muss ATV-Verkauf zustimmen - © APA (Symbolbild)

ATV-Eigentümer Herbert Kloiber und die ProSieben.Sat1-Puls 4-Gruppe bestätigen offiziell die Übernahme von ATV durch die ProSieben-Gruppe. “Entsprechende Verträge wurden am 6. Februar 2017 abgeschlossen. Die Akquisition muss von den zuständigen Medien- und Kartellbehörden in Österreich genehmigt werden”, teilten Kloiber und die ProSieben-Gruppe am Dienstag mit.