Klösterle: Altbürgermeister Brunner verstorben

Klösterles Altbürgermeister Erich Brunner ist am Dienstag vergangener Woche verstorben. Er war ab 1973 für mehr als 25 Jahre Bürgermeister und wurde 78 Jahre alt.

“Wir müssen uns von einer legendären, herausragenden und weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus anerkannten Persönlichkeit verabschieden, die nicht nur unsere Gemeindepolitik sondern das Geschehen in der Region Klostertal-Arlberg in verschiedenen Funktionen ganz wesentlich mitgestaltet und nachhaltig geprägt hat”, heißt es in einer Aussendung.