Klinger und Co. haben viele Edelmetalle im Visier

Judo ÖM Damen und Herren 2017, Sporthalle am See Hard

Vorrundenkämpfe: ab 10:00 Uhr

Offizielle Eröffnungsfeier: 16:15 Uhr

Showact: Akrobatikgruppe Novus, TS Mäder

Finalkämpfe: ab 16:30 Uhr

Pünktlich zum 50-jährigen Verbandsjubiläum treffen in der Sporthalle am See in Hard Österreichs beste Judoka aufeinander um sich um die begehrten Medaillen zu matchen. Unter den rund 250 Sportlern werden zahlreiche Olympia- und WM-Starter sowie Weltcup-Platzierte erwartet (ua. Daniel Allerstorfer, Bernadette Graf, Kathrin Unterwurzacher etc.), was allerhöchstes internationales Niveau erwarten lässt. Und auch Vorarlbergs Parade-Athleten wollen ein gehöriges Wörtchen um die Podestplätze mitreden, an vorderster Front die Judo Austria Nationalteam-Sportler Laurin Böhler und Desirée Klinger. Doch auch den Ländle-Youngsters des ULZ Hohenems Judo Vorarlberg Anna-Lena Schuchter, Celine Salzgeber, Sarah Wolfgang, Sarah Schmoranz und Vache Adamjan ist eine absolute Top-Platzierung zuzutrauen.

Als besonderes Highlight wird zur Eröffnungsfeier die Akrobatikgruppe Novus einen spektakulären Showact präsentieren.

50-Jahr Jubiläum

Bereits am 26.10. 2017 feiert der Judo Landesverband Vorarlberg im Löwensaal Hohenems sein 50-jähriges bestehen. In einer großen Gala am Donnerstagabend blicken die Verbandsfunktionäre um Präsident Emanuel Schinnerl gemeinsam mit Sportlern, Vereinen und Gästen aus allen Bundesländern, sowie Landesrätin Bernadette Mennel und ÖJV Präsident Hans Paul Kutschera zurück auf die ereignisreichen Jahre des Vorarlberger Judosports (zur Chronik: http://judo-vorarlberg.at/geschichte-judo-vlbg/). Seit 1967 ist viel geschehen, deshalb sollen im Zuge der Gala die erfolgreichsten Sportler und langjährige Funktionäre geehrt werden. Doch genauso wichtig ist der Blick nach Vorne, der ebenfalls Teil der Gala sein soll. Mit guten Strukturen, erstklassigen Trainingsbedingungen, internationalen Netzwerken und viel Elan will man in den kommenden Jahren zumindest einen Vorarlberger Judoka zu den olympischen Spielen führen. Der Weg stimmt.