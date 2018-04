Klimastrategie: Johannes Rauch moniert Abwälzen auf Länder

Vor dem für Montagabend angesetzten Treffen der Umwelt- und Energielandesräte im Umweltministerium zur Abstimmung der Klima- und Energiestrategie "#mission2030" hat der Vorarlberger Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) im Gespräch mit der APA deren fehlende Verbindlichkeit moniert.

Was die Sanierungsstrategie der Gebäude betrifft, so werde diese finanziell “an die Länder abgewälzt”. Dieses Vorgehen des Bundes sei adäquat zu jenem bei der Mindestsicherung oder bei der Pflege, kritisierte Rauch. “Die Länder sind bereit, Aufgaben zu übernehmen”, sagte der Umweltlandesrat, doch dafür müssten sie mit entsprechenden budgetären Mitteln ausgestattet werden. Dies werde man auch heute bei Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Wien deponieren.