Klimastrategie geht Umweltschutzorganisationen zu wenig weit

Die neue Klimastrategie der Bundesregierung, die am Montag im Ministerrat beschlossen werden soll, geht den Umweltschutzorganisationen zu wenig weit. Der WWF Österreich ortet "kosmetische Nachbesserungen", zahlreiche ambitionierte Vorschläge aus der Zivilgesellschaft würden ignoriert. Auch für Global 2000 bleiben "die wesentlichen Fragen außen vor".

“Die Ambition ist nicht kompatibel mit den Klimazielen von Paris. Es fehlen ausreichende Budgets für die Umsetzung und konkrete Maßnahmen wie eine ökologische Steuerreform, damit die Ziele auch erreicht werden können”, deponierte Global 2000-Klima und Energiesprecher Johannes Wahlmüller am Sonntag. Mit einer “mutlosen Klimastrategie” sei die globale Klimakrise nicht zu verhindern. Er appellierte daher an die zuständigen Minister, die Regierungsklausur in Mauerbach “jetzt noch zu nutzen, um Verbesserungen in wesentlichen Fragen zu erzielen”.