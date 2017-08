Klimaschutzbericht 2017 sieht “dringenden Handlungsbedarf”

Verzicht auf fossile Energieträger ist nötig, um Ziele zu erreichen - © APA

Das Umweltbundesamt sieht in seinem Klimaschutzbericht 2017 “dringenden Handlungsbedarf” für Österreich. Empfohlen wird u.a. eine integrierte nationale Energie- und Klimastrategie bis 2030. Eine Einhaltung des Treibhausgas-Ziels bis 2020 in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels sei “mit bestehenden Maßnahmen” nicht sichergestellt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.