Klimaschutz bei Gebäuden: Vorarlberg Spitzenreiter

Mit dem "Wohnbaucheck 2018" hat Global 2000 zum zweiten Mal die Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich in den Bundesländern untersucht und verglichen.

Anteil von Ölheizungen um ein Drittel zurückgegangen

Was den Ausstieg aus Öl betrifft, so ging der Anteil von Ölheizungen in einer Dekade um gut ein Drittel zurück, bis 2030 sei ein weitgehender Ausstieg in allen Bundesländern noch möglich, entschiedene Maßnahmen vorausgesetzt. Salzburg und Vorarlberg konnten sich im beim “Wohnbaucheck” aufgrund der deutlichen Reduktion von Ölheizungen gut positionieren, was die beste Punktewertung bedeutete, gefolgt von Niederösterreich und Wien, die jeweils mit dem Ölheizungsverbot im Neubau reüssierten, kein Bundesland ist hier mit null Punkten ausgestiegen. In dieser Kategorie war die durchschnittliche Punktewertung 2,8 was ein plus von 0,4 im Vergleich zu 2017 ist.