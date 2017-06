Klimaabkommen – Was Stars zu Trumps Entscheidung sagen

“Heute hat unser Planet gelitten. Zu handeln ist wichtiger als je zuvor”, twitterte Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (42). Der Oscar-Preisträger setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein und bat auf Twitter, Umweltorganisatoren zu unterstützen.

Drastische Worte fand R&B-Musiker John Legend (38) auf Twitter: “Wir müssen dieses Arschloch stoppen. Das ist wichtig. Ihr müsst 2018 wählen gehen. Trump ist unsere nationale Peinlichkeit”, meinte er mit Blick auf die Kongresswahl im kommenden Jahr. Auch postete er, dass Trump die größte Peinlichkeit der USA sei.

Schwarzenegger rechnet mit Trump ab

Der Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger (69) rief in einem Instagram-Video zu einer Revolution an der Basis auf, “um unseren Planeten zu retten”. Man könne schon auf lokaler Ebene viele Schadstoffemissionen kontrollieren.”Ein Mann kann nicht unseren Fortschritt stoppen. Ein Mann kann nicht unsere Energierevolution aufhalten”, beginnt Schwarzenegger seine Botschaft. Die Menschen beschützen, sei die Aufgabe, die Trump durch die Wahl der US-Bürger erhalten habe. Als Führer einer Nation solle Trump deshalb in die Zukunft blicken und nicht in die Vergangenheit zurücksehen. Auch wenn dies laut Arnie weniger beängstigend sei, als in eine ungewisse Zukunft zu schauen. An Trump gerichtet meinte der gebürtige Österreicher, republikanischer Ex-Gouverneur von Kalifornien: “Bitte, Mister Präsident: Wählen Sie die Zukunft”.

