Erfolgreicher Projekttag der Klimaschule Langenegg.

Langenegg. Unter dem Motto „Klima – Lecker – Los“ stand der diesjährige Projekttag der Schule Langenegg ganz im Zeichen des Klimaschulenjahres. Wie auch schon in den letzten Jahren wurden an diesem Tag die Klassenverbände aufgelöst und die Schüler machten sich in altersgemischten Gruppen auf Klimaentdeckungsreise an sieben verschiedenen Stationen. Davor gab es aber noch Energiekekse und Tee zur Stärkung.

Regionale Produkte

An der Station „Leckeres vom Martinshof“ lernten die Gruppen durch Claudia Maissen regionale landwirtschaftliche Produkte des Martinshofes kennen. Getreideanbau und –sorten wurden vorgestellt, Waffeln aus heimischen Produkten gemacht und verköstigt, sowie Dinkel aus Vorarlberger Anbau an die Kinder verteilt. Aufgrund des Wetters konnte das eingeplante Bemalen der Straße vor der Schule nicht durchgeführt werden, was aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Stattdessen wurden Holzblumen bemalt, die an den Rändern der Straßen und in den Gärten ein Zuhause finden werden.

Gartenrallye und Gesang

Im Schulgarten gingen die Kinder und Jugendlichen auf die Suche nach Dingen, die auf Bildern zu sehen waren. Beim anschließenden Singen wurde ein Klimalied für den Abschluss des Tages einstudiert. An der Station „Grüne Kosmetik“ zeigte Imker Richard Burtscher wie aus wertvollen Bienenprodukten natürliche Kosmetikprodukte werden können. Einen Propolis-Lippenbalsam durften alle gleich mit nach Hause nehmen. Bei dem Spiel Klimaactivity wurden in zwei Gruppen Klimabegriffe gezeichnet oder dargestellt und fast immer erraten. Im Anschluss zeigte ein Film die wundersame Welt der Insekten in Großaufnahmen.

Strom sparen