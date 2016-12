Klicken, abstimmen und Fußballreise gewinnen – Vorarlbergs Fußballfans wählen ihren Lieblingsspieler

Im Vorjahr durfte Altachs Benedikt Zech diesen Preis entgegennehmen. Der 26-jährige Verteidiger wurde zum Lieblingsspieler 2015 gewählt. Derzeit läuft die Wahl zu Vorarlbergs Lieblingsfußballer 2016. Neben allen heimischen Legionären stehen auch die Spieler aus den Profikadern von Cashpoint SCR Altach und SC Austria Lustenau zur Wahl. Noch vor Weihnachten endet die Abstimmung, der Gewinner wird im Rahmen der Galanacht geehrt. Also noch schnell voten und einen der attraktiven Preise gewinnen!

Hauptpreis: Reise zum WM-Quali-Spiel

Als Hauptpreis unter allen Einsendungen warten zwei Karten für das WM-Qualispiel Österreich gegen Moldawien am 24. März 2017 in Wien, inklusive Übernachtung und Zugreise. Weitere attraktive Preise wie ein Jahresbedarf Pfiff von der Mohrenbrauerei bzw. Eintrittskarten für Altach oder Lustenau warten. Ab sofort kann gewählt werden: Senden Sie ihre Wahl mit dem Namen des Spielers an theresa.kalb@russmedia.com oder voten Sie gleich hier: