Kletterhalle Dornbirn lädt zur Neueröffnung

Dornbirn Mit Jahresbeginn hat die Stadt Dornbirn die Kletterhalle in der Bildgasse übernommen und sich somit eine wichtige Einrichtung für die Sport-Stadt gesichert. Über die Sommermonate wurde nun renoviert und umgestaltet – am kommenden Sonntag sind nun alle Interessierten zu einem Open House eingeladen.

Stadt übernimmt Kletterhalle

Bereits seit über zehn Jahren gehört die Kletterhalle in der Dornbirner Bildgasse zum Elderado der Kletterfans aus dem ganzen Land. Mit über 2.585 Quadratmetern Kletterfläche und insgesamt 14.500 Griffen bietet die Halle alles für das Kletterherz – Bouldern, Indoor und Outdoor, eine Speedwand sowie Vorstiegkletterwände mit Überhang sind nur einige der vielen Möglichkeiten die sich bieten. Mit Jahresbeginn hat nun die Stadt Dornbirn offiziell die Kletterhalle und die Geschäftsführung übernommen und dazu wurde in den letzten Monaten die Halle neu gestaltet.

Open House zur Neueröffnung

„Wir haben in den letzten Monaten bei laufendem Betrieb renoviert, geputzt, neu gestaltet, geschraubt und umstrukturiert“, erklärt dazu Jürgen Albrich, Leiter der Sport- und Freizeitabteilung der Stadt sowie Geschäftsführer der Kletterhalle. So wurde bereits am Eingang ein neues Eintrittssystem mit neuen und attraktiven Preisen eingeführt und in der Halle wurden sämtliche Kletterrouten- und strecken neu gestaltet, sowie die Griffe neu geschraubt. Bis am kommenden Sonntag sollen nun alle Arbeiten abgeschlossen sein. „Das muss dann natürlich gefeiert werden. Daher sind alle herzlich eingeladen mit uns am Tag der offenen Tür zu feiern“, lädt Albrich am kommenden Sonntag, 1. Oktober von 9 bis 18 Uhr in die neue Kletterhalle ein. MIMA