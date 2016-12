Klemens Fheodoroff neuer Obmann des Carinthischen Sommers

Fheodoroff war bisher zweiter Obfraustellvertreter gewesen, seine neuen Stellvertreter sind Claudia Boyneburg Lengsfeld Spendier und Ulrich Glaunach. Ebenfalls neu besetzt wurden die Funktionen des Finanzreferenten mit Felix Mayrhofer sowie der stellvertretenden Schriftführerin mit Claudia Isep.

“Der Carinthische Sommer hat die Kulturlandschaft Kärntens entscheidend geprägt und ist auch eine wesentliche Attraktion des Sommertourismus dieses Bundeslands”, erklärt der neu gewählte Obmann Klemens Fheodoroff. Das Konzept, verschiedene Genres von Klassik über Jazz und Crossover bis hin zu zeitgenössischer Musik an den Hauptspielplätzen Ossiach und Villach und an zusätzlichen spannenden Veranstaltungsorten zu bieten, will Fheodoroff fortsetzen. Um finanziell abgesichert zu sein, soll ein internationales Fundraising-Modell angewendet werden.

(APA)