Kleinwohnanlage ist im Rohbau fertiggestellt

Lustenau (EH) Mit dem Bau der Kleinwohnanlage an der Pontenstraße/Ecke Radetzkystraße wurde im Sommer 2016 begonnen. Der Rohbau des ersten Wohnhauses in südlicher Richtung wurde bereits fertiggestellt. Die Rohbaufertigstellung des zweiten Baukörpers, in dem auch zwei Geschäftsräume im Erdgeschoss vorhanden sind, erfolgt in wenigen Wochen. Die Planung und Ausführung des Neuprojekts im Herzen von Lustenau zeichnet die Handschrift der Firma Barta Architektur und Projektbau GmbH. Die bauliche Ausführung hat die Lustenauer Firma Gebr. Keckeis übernommen. Auf dem 1725-Qadratmeter-Areal ist entsprechend Grünfläche mit einem Kinderspielplatz vorhanden. Die zur Auswahl stehenden Zwei- Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen in hochwertiger Ausstattung, hell und freundlich durch großzügige Glasflächen. Bei der Vergabe zum handwerklichen Ausbau wurden Unternehmen aus der Region bevorzugt. Zudem befindet sich als oberer Abschluss in den beiden Wohnhäusern jeweils eine exklusive Penthouse-Wohnung. Tiefgarage, Abstellräume, Lift sowie eine solare Warmwasserbereitung zeichnen die beiden Objekte aus. „Die zentrale Lage soll auch für Anleger und Grenzgänger ein Anreiz zum Kauf sein“, erwähnt Mag. Christiane Barta von der Bauträgerfirma. Die Investitionskosten der gesamten Anlage belaufen sich auf rund 5,2 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist im Oktober dieses Jahres geplant.