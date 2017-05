Kleinwohnanlage im Stadtzentrum im Sommer bezugsfertig

Dornbirn (EH) Der Abbruch eines in die Jahre gekommenen Einfamilien-Wohnhauses an der Jahngasse/Ecke Negrellistraße machte Platz für eine Kleinwohnanlage mit neun Wohneinheiten. Die unmittelbare Nähe zum Dornbirner Stadtzentrum und die ruhige Wohngegend neben dem inatura-Park, bot sich für Nägele Wohn- und Projektbau GmbH, Sulz, als idealer Standort für das Neuprojekt an. „Bereits bei Fertigstellung des Rohbaus waren alle Wohnungen verkauft“, erwähnt Dieter König von der Bauträgerfirma. In das Projekt wurden rund 3 Mio. Euro investiert. Winsauer Bau GmbH Dornbirn startete mit den Bauausführungen bereits im April 2016. Die Kleinwohnanlage entsteht in Massivbauweise und barrierefrei, inklusive Lift und Tiefgarage. Die Installations- und Elektroarbeiten haben Strele Installationen GmbH aus Dornbirn und Elektro Technik Theurer aus Wolfurt ausgeführt. Ebenso wurden zur Fertigstellung des Innenausbaus die Aufträge an Vorarlberger Handwerksbetriebe vergeben. Die Fertigstellung der Wohnanlage in moderner Architektur ist im Juli dieses Jahres geplant.