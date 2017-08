Anschlag in Barcelona: Transporter rast in Menschenmenge

Der Angriff ereignete sich auf der Flaniermeile Rambla - © APA (AFP)

Terroralarm in Barcelona: In der katalanischen Metropole ist am Donnerstag ein Kleintransporter in der Fußgängerzone “La Rambla” in eine Gruppe von Dutzenden Menschen gefahren. Dabei hat es nach Angaben des Radiosenders “Cadena Ser” mindestens 13 Todesopfer gegeben. Der Sender berief sich Donnerstagabend auf Polizeiquellen. Ein Verdächtiger ist offenbar geflohen.