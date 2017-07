Kleinmann stellt Nachfolgekandidat nächste Woche vor

Kleinmann sieht Rücktritts-Ankündigung zum 70er nun als Fehler - © APA

Der im September kurz nach seinem 70. Geburtstag nicht mehr zur Wahl antretende ÖVV-Präsident Peter Kleinmann will Ende nächster Woche seinen Nachfolgekandidaten vorstellen. Das kündigte Kleinmann am Rande der Beachvolley-WM in Wien an. Wer es werden soll, wollte der seit 2001 als Chef des Österreichischen Volleyball-Verbandes (ÖVV) amtierende Wiener aber noch nicht verraten.