Kleinkind lief in Oberösterreich vor Auto – Leicht verletzt

Der Notarzt stufte die Verletzung des Kindes als leicht ein

Ein dreijähriger Bub ist am Montag um 19.20 Uhr aus einem Gastgarten in Oberndorf bei Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) auf die Straße vor ein Auto gelaufen. Die 60-jährige Pkw-Lenkerin bremste sofort, ihr Wagen touchierte das Kind aber mit dem linken Kotflügel. Der Bub stürzte auf die Fahrbahn und wurde am Hinterkopf verletzt, berichtete die oberösterreichische Polizei.