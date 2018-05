Kleines Rollhockeyderby in Wolfurt

Zwei Wochen sind seit dem NLB-Halbfinal-Aus gegen Wimmis ins Land gezogen. Zeit, in der Wolfurt die Niederlage aufarbeiten und abhaken konnten.

Am Dienstagabend nach Pfingsten bestreiten die Wolfurter ihr zweites ÖM-Spiel, der Gegner lautet wie zuletzt Dornbirn II. In der Dornbirner Stadthalle setzten sich die Wolfurter klar durch, die Punkte sollen auch diesmal auf das Konto der Hofsteig-Cracks wandern. Patrick Eberle & Co. gehen als klare Favoriten in das Spiel, doch hat man sich gegen die kompakt verteidigende zweite Dornbirner Garde auch schon erheblich abgemüht. Mit einer ähnlichen Leistung wie beim Hinspiel und einem guten Start in das Spiel möchte Wolfurt den Sieg möglichst rasch ins Trockene bringen, um sich mit einem Erfolgserlebnis am Konto auf das große Ländle-Derby am 31.05.2018 fokussieren zu können.