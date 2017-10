Kleines Jubiläum der Galerie im „Milchhüsle“

Göfis Noch vor fünf Jahren wurde das ehemalige „Milchhüsle“ als Schutt- und Lagerraum der Gemeinde genutzt. Das Gebäude wurde in den 1950er-Jahren errichtet und diente bis in die späten 1990er als Sennerei. Der Künstler Harald Gfader hatte schon länger ein Auge darauf geworfen. Mit der zeitgleichen Gründung des Vereins milK_Ressort (MittenImLandKunst_Ressort) durfte er es schließlich 2012 reservieren. Der Titel entstand unter Bezugnahme der dörflichen Selbstorganisation durch die Milchsammelstelle/Sennerei Agasella. Der Verein zählt neben Gfader nur drei weitere Mitglieder (Christine Lingg, Rudi Malin, Günther Ammann). „Es ist auch nicht geplant, weitere aktive Mitglieder aufzunehmen“, so Lingg.

Vergangenes Wochenende luden die Kunstschaffenden zur Jubiläumsvernissage unter dem Titel „Der Garten als Archiv unserer Erinnerung“ ein. Mit den Werken von Natascha Auenhammer, Sarah Bechter, Maria Bussmann, Emma Rendl-Denk, Sonia Gansterer, Sabine Fässler-Luger, Andrea Matt, Manfred Naescher, Uschi Janig, Martina Pruzina, Rudolf Rüscher und Heinrich Salzmann sowie einer Leihgabe von Gustl Meyer vom Vorarlberg Museum. Es wurden unterschiedliche Kunstformen wie Fotografie, Stillleben oder 3-D-Malerei und Bleistiftzeichnungen gezeigt. etu