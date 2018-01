Kleine Talente ganz groß

Beim Kinderfasching im Kristbergsaal ging die Post ab.

Viele kleine Mäschgerle tummelten sich im Kristbergsaal und vergnügten sich mit Kuchen, Pommes und lustiger Musik. Gespannt warteten sie auf die kleinen Künstler auf der Bühne, die alle Herzen, ob groß oder klein, im Nu eroberten. Mit Akrobatik, Tanz und Playback sorgten die kleinen Künstler für einen tollen Programmpunkt an diesem Faschingsnachmittag. Nach diesem wartete auf die kleinen Mäschgerle der Clown „Pompo“. Mit einem hervorragenden Programm unterhielt Clown „Pompo“ nicht nur die kleinen Besucher, auch die Erwachsenen, sowie die Veranstalter, die Dalooser Faschingsnarra waren total begeistert. Er zog die Kinder in seinen Bann und sorgte mit seinen lustigen Einlagen für lachende Gesichter. Auch in diesem Jahr war der Kinderfasching in Dalaas eine tolle Faschingsveranstaltung insbesondere für die kleinen Mäschgerle.