Kleine Stars boten vor vollem Haus eine Turnshow

RANKWEIL. Der Veranstalter und Hausherr Turnerschaft Rankweil nützte bei den Bezirksmeisterschaften im Oberland und Walgau den Heimvorteil voll aus und holte insgesamt 20 (!) Medaillen. Die Rankweilerin Elisa Köchle wusste als Beste in der Allgemeinen Juniorinnen-Klasse zu überzeugen und stand auf dem obersten Treppchen.

Es hat schon Tradition. Die Volksbank Turnerschaft war Ausrichter der diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen für die Regionen Oberland und Walgau und die Montforthalle bot den mehr als zweihundert Jungsportlern und den vielen Zuschauern den entsprechenden Rahmen. Mehr als zehn Stunden präsentierten sich die Turner aus den Vereinen Bludenz, Frastanz, Göfis, Götzis, Klaus, Mäder, Röthis, Satteins und Rankweil im Alter von fünf bis 17 Jahren dem Publikum. Zwei Bezirksmeistertitel gingen an die TS Rankweil. Neben Elisa Köchle (Juniorinnen) hatte Elias Mäser in der Klasse Turn10 die meisten Punkte auf dem Konto und wurde Erster. Die weiteren Bezirksmeister waren Mateo Fraisl von der TS Satteins in der Kategorie Jugend und Elisa Lammer aus Göfis (AK12). Die TS Göfis gewann mit elf Goldenen, sieben Mal Silber und vier Bronzemedaillen die Mannschaftswertung vor Hausherr Rankweil. Ex-Kugelstoßer Klaus Bodenmüller hat die Auswertung der Ergebnisse vorgenommen. Ohne die vielen freiwilligen Helfer von der TS Rankweil wäre eine solche Veranstaltung erst gar nicht möglich. VN-TK