Kleine Nachwuchsgärtner unter sich

Die VS Mittelfeld begeistert mit dem Projekt „Kischto Gärtle“.

Dornbirn. „Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Die Hacken und die Spitzen, wollen nicht mehr sitzen, die Fersen und die Zehen, die wollen weitergehen“, tönte es kürzlich durch den Garten der VS Mittelfeld. Das „tatkräftige“ Willkommenslied galt den drei Gästen des Obst- und Gartenbauvereines Dornbirn und spiegelte ganz gut den Ablauf eines besonderen Schulvormittags wider. Ausnahmsweise standen für die 2 b Klasse nämlich nicht Zahlen und Buchstaben im Mittelpunkt, sondern vielmehr Pflanzen, Erde und Gartenarbeit – und da wurde gebuddelt, geschaufelt und gepflanzt was das Zeug hielt.

Unter dem Motto „Kischto-Gärtle“ veranstaltete der OGV Dornbirn dieses spannende Projekt an der VS Mittelfeld, „das in Zukunft hoffentlich viele Nachahmer findet“, so Harry Sauerschnig, verantwortlich für die Jugend beim Verein. Da er in den vergangenen Jahren schon mehrere Projekte mit Klassenlehrerin Gabriele Haid durchgeführt hat, lag der Gedanke nahe, dass diese auch bei aktuellem Vorhaben mit an Bord ist. „Gesagt, getan. Gabriele war sofort begeistert und die Kinder sowieso“, freute sich Sauerschnig. Gemeinsam mit den Vereinskollegen Sigi Wohlgenannt und Beate Hermann betreut er das laufende Projekt, das den Kindern vor allem den Naturkreislauf praktisch ins Bewusstsein bringen soll.