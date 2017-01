Kleine Kicker im großen Wettkampf

Wenn im Fußball Sturm, Mittelfeld und Abwehr verschwimmen, dann sind meistens die Bambini am Werk. 90 Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz schenkten sich am Wochenende – in der ersten Etappe des Schlinser Hallenfußballturniers – nichts. Dribbel, Steilpässe, Schüsse und glorreiche Paraden, und alles mit einem niedlichen Charme.

„Zum Jubiläum ist es uns gelungen, neben den U-9-Kickern des Schalke 04 auch die Mannschaft des 1. FC Köln nach Schlins zu locken“, sagt Mark Spiegl vom FC Schlins. „Jeder Spieler wird dabei für seine Leistung mit einem Präsent belohnt. Die Freude am Fußballsport steht dabei allzeit im Vordergrund. Den Kickern werden wichtige Inhalte wie Fairness und Gemeinsamkeit im Sport vermittelt. Damit sollen die Nachwuchskicker diese Veranstaltung auf höchstem fußballerischem Niveau in bester Erinnerung behalten.“

Am Wochenende konnten bereits zahlreiche heimische Kicker beim 20-jährigen Jubiläum des Nachwuchs-Hallenturnier ihr Können im Wiesenbachsaal unter Beweis stellen. Die Altersklassen U 12 bzw. U 8A, U 8B und U 14 fanden ihre Sieger in den Mannschaften von FC Egg bzw. SC Göfis, BW Feldkirch und VFB Hohenems. Am zweiten Turniertag gewann das Schlinser

U-9-Team hochverdient.

Fortsetzung

Diesen Samstag, 28. Jänner, startet um 9 Uhr das 20. Internationale SPIEGL Nachwuchs-Hallenturnier für U-9-Mannschaften mit dem FC BAYERN München, FC Schalke 04, 1. FC Köln und vielen mehr im Wiesenbachsaal. Am Sonntag findet ab 9 Uhr das U-11-A Turnier, an dem auch der FC Bayern München teilnimmt, statt. Abgeschlossen wird das Turnier mit einer weiteren U-11- und U-10-Gruppe.

Alle Infos zu Siegern, Mannschaften, Paarungen und Veranstaltungen sind der Homepage hallenturnier.fc-schlins.at zu entnehmen.