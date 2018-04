Kleine Händler ganz groß

Am Samstagvormittag spielten die Kids beim Kinderflohmarkt am Kirchplatz die erste Geige.

Lustenau. Sehr geschäftstüchtig zeigten sich die Kleinen am Flohmarkt, alte Spielsachen, Fahrräder, Bücher & Co. waren zum Kirchplatz geschafft worden, um sie dort an den Mann zu bringen. Veranstaltet wurde der Markt von Lustenau Marketing im Rahmen des Luschnouar Marktes. Zahlreiche Familien mit Kindern schlenderten über den Platz und hielten nach Schnäppchen Ausschau.