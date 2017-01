Kleine Fußballer ganz groß!

Lustenau. „Ausgabe Nummer 16“ heißt es am kommenden Wochenende in der Gymnasiumhalle in Lustenau. Dann geht das bereits legendäre internationale Nachwuchs-Hallenturnier des FC Lustenau erneut über die Bühne. Vom 13. bis 15. Jänner 2017 kämpfen Nachwuchsteams aus 4 Nationen um Turniersiege und Pokale. Teams aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein sind an diesem Wochenende in der Gymnasiumhalle zu bestaunen.

Großes Interesse

Das Interesse an der Teilnahme am 16. Alge Elastic Hallenturnier ist ungebrochen. Sowohl bei den Ländle-Vereinen, bei denen die Austria mit 13 Teams wie gewohnt die größte Abordnung stellt, als auch bei Mannschaften aus dem benachbarten Ausland war die Nachfrage groß. „Zahlreiche Teams aus dem Dreiländereck rund um den Bodensee sowie eine Auswahl aus Liechtenstein haben genannt. Das macht das Turnier für die einheimischen Clubs äußerst attraktiv“, so die beiden Organisationschefs Robert Ruault und Julian Regittnig unisono.

Futsal-Power vom Feinsten!

Seit dem Jahr 2015 wird in den älteren Jahrgängen nach Futsal-Regeln gespielt. Das heißt, die Banden werden abgebaut und es gibt ein Seitenout, das „Einkicks“ zur Folge hat. Zudem hat der kleinere Spezialball, mit dem gespielt wird, weniger Druck. Die Mannschaftsfouls werden gezählt, ab dem 4. Foul wird jedes weitere Foul mit einem Strafstoß ohne Mauer geahndet. „Futsal fördert den technisch versierten Fußball und minimiert die Verletzungsgefahr– es war eine goldrichtige Entscheidung, als wir im Jahr 2015 erstmals auf diese Spielart umgestellt haben “, erklärt Ruault. Der FC Lustenau folgt damit weiterhin einem weltweiten Trend, der sich allmählich auch in Österreich durchsetzt. Auch der Vorarlberger Fußballverband empfiehlt den „futebol de salao“ – zu Deutsch Futsal, der im Übrigen auch die anerkannte Form des Hallenfußballs der FIFA ist.

Tolles Rahmenprogramm für Kinder

Wie in den Vorjahren wird das Organisationsteam auch heuer alles daran setzen, den rund 800 Kindern und Jugendlichen, die an diesem Wochenende nach Lustenau Fußball spielen kommen, optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Dazu gehört erstklassige Verpflegung und ein Rahmenprogramm mit Tombola und Kinderschminken. Wie gewohnt bringt der Samstagabend wieder ein Highlight der besonderen Art: „Es wird ein Gaudi-Wettbewerb mit sehr viel Spaß. Mehr verrate ich nicht“, so Regittnig mit einem Augenzwinkern.

Veranstaltungstipp:

Turnierbeginn Freitag 13.1.2017: 15:30 Uhr (bis ca. 22:30 Uhr)

Turnierbeginn Samstag 14.1.2017: 08:30 Uhr (durchgehend bis zur Abendveranstaltung mit Open End)

Turnierbeginn Sonntag 15.1.2017: 08:30 Uhr (bis ca. 18:00 Uhr)