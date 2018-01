Kleine Forscher unter sich

Kinder der Volksschule Leopold begaben sich auf wissenschaftliche Entdeckungsreise durch die Inatura.

Dornbirn. „Wie laufen Roboter, was hat ein Hai mit einem Flugzeug zu tun und welches Insekt diente als Vorbild für den Hubschrauber?“ Diesen Fragen und mehr gingen kürzlich die Schüler der 2 b der Volksschule Leopold auf den Grund. Die „Science Zones“ in der inatura Dornbirn laden schließlich ein, gemeinsam zu experimentieren und die Zusammenhänge von Technik und Natur zu erforschen und begreifen. Zusammen mit Klassenlehrerin Marion Hallitsch-König machten sich die Kinder auf in Richtung inatura, um sich auf eine abenteuerliche Forschungsreise mit Museumspädagogin Elisabeth Ritter-Reumiller zu machen. Mit viel Interesse lauschten die Knirpse den spannenden Geschichten rund um Klettverschlüsse, Laubfrösche und physikalischen Phänomenen. In den Science Zones begaben sich die Schüler auf Suche nach Exemplaren, die mit Bionik zu tun haben und bastelten schließlich ihre eigenen Propeller aus Papier, um diese dann bei einem Flugwettbewerb auf der Galerie gleich zu testen. Ganz nach dem Motto der inatura: „Ausprobieren, Spielen, Erleben und Begreifen.“ Für die Kinder bildete der Ausflug eine schöne Abwechslung zum Schulalltag. Mit im Gepäck bei der Heimreise: „Eine Menge an neuem Wissen!“