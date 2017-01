Kleine Fachhändler sind die Verlierer des Online-Handels

Geschäfte leiden unter der Online-Konkurrenz - © APA

Kleine, inhabergeführte Fachgeschäfte sind die großen Verlierer des Online-Shopping-Booms. In Deutschland dürfte der Einzelhandel-Umsatzanteil des filiallosen Fachhandels von rund einem Drittel im Jahr 2000 auf 12 Prozent 2025 sinken, sagte die Handelsexpertin Beate Hollbach-Grömig vom Deutschen Institut für Urbanistik am Donnerstag in Wien. Ähnliches wird auch für Österreich erwartet.