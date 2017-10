Kleine Bana aus Aleppo schreibt Opfern von Las Vegas

Nun schickte die kleine Bana Botschaften der Hoffnung an die Opfer des Massakers in Las Vegas.

Zu ihren Posts schrieb sie: “Ich bete für Las Vegas” und “die Amerikaner sollten zu den Familien von Las Vegas stehen. Wir sollten ihren Schmerz teilen und ihnen helfen. Verbreitet Frieden und Liebe.”

Auch Banas Mutter twitterte und gedachte der Opfer von Las Vegas.

Nothing is worth killing for. so sorry for the 20 people killed in Las Vegas. Be strong and keep faith, we are thinking about you.

— Fatemah Alabed (@FatemahAlabed) 2. Oktober 2017